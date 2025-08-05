Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного разведывательного управления Министерства обороны в результате спецоперации остановили продвижение российских войск в Сумской области. Об этом сообщает ГУР.

В ходе спецоперации разведчики проникли в тыл противника, чтобы очистить позиции оккупантов и закрепиться.

Общие потери противника составили не менее 334 убитых и более 550 раненых, что соответствует численности более восьми рот.

"Продвижение московитов – остановлено, снабжение провизией и боеприпасами их группировки войск – сорвано", – заявили в управлении.

Спецоперация включала стремительные рейды в тыл противника, точечную работу артиллерии и гранатометов, атаки дронов FPV и ближние стрелковые бои.

Сообщается, что военнослужащие российской армии отказывались штурмовать позиции в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", о чем свидетельствуют перехваченные радиосообщения.

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