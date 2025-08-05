ГУР провело спецоперацию в Сумской области и остановило наступление врагов – видео боев
Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного разведывательного управления Министерства обороны в результате спецоперации остановили продвижение российских войск в Сумской области. Об этом сообщает ГУР.
В ходе спецоперации разведчики проникли в тыл противника, чтобы очистить позиции оккупантов и закрепиться.
Общие потери противника составили не менее 334 убитых и более 550 раненых, что соответствует численности более восьми рот.
"Продвижение московитов – остановлено, снабжение провизией и боеприпасами их группировки войск – сорвано", – заявили в управлении.
Спецоперация включала стремительные рейды в тыл противника, точечную работу артиллерии и гранатометов, атаки дронов FPV и ближние стрелковые бои.
Сообщается, что военнослужащие российской армии отказывались штурмовать позиции в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", о чем свидетельствуют перехваченные радиосообщения.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
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