У Держприкордонслужбі пояснили, що дає звільнення Кіндратівки під Сумами

За словами Андрія Демченка, Силам оборони тепер краще тримати позиції по обидва боки від села

Андрій Демченко (Фото: МВС)

Оборонні або контрнаступальні дії Сил оборони не дають росіянам просунутися вглиб української території. Так спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону прокоментував звільнення Кіндратівки у Сумській області, про що стало відомо 27 липня.

"Це добре видно по Юнаківській та Хотинській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися у Сумську область. Але всі підрозділи Сил оборони роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати можливості противнику просуватися", – сказав він.

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Окрім цього, звільнення Кіндратівки дозволяє більш потужно тримати позиції підрозділам, які перебувають праворуч та ліворуч від цього напрямку. Демченко зазначив, що кількість атак росіян на підрозділи прикордонників останнім часом зменшилася.

Також Сили оборони успішно знищують піхотні групи росіян, якими ворог намагається просуватися в Сумській області. З початку активних дій окупанти не застосовували бронетехніку для просування на цій ділянці фронту. За словами Демченка, ворог або не має її в достатній кількості, або береже для якихось подальших дій.

Карта бойових дій у Сумській області (скриншот DeepState)