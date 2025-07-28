В Госпогранслужбе объяснили, что дает освобождение Кондратовки под Сумами
Оборонительные или контрнаступательные действия Сил обороны не дают россиянам продвинуться вглубь украинской территории. Так спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал освобождение Кондратовки в Сумской области, о чем стало известно 27 июля.
"Это хорошо видно по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться Сумской области. Но все подразделения Сил обороны делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать возможности противнику продвигаться", – сказал он.
Кроме этого, освобождение Кондратовки позволяет более мощно держать позиции подразделениям, которые находятся правее и левее этого направления. Демченко отметил, что количество атак россиян на подразделения пограничников в последнее время уменьшилось.
Также Силы обороны успешно уничтожают пехотные группы россиян, которыми враг пытается продвигаться в Сумской области. С начала активных действий оккупанты не применяли бронетехнику для продвижения на этом участке фронта. По словам Демченко, враг или не имеет ее в достаточном количестве, или бережет для каких-то дальнейших действий.
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- Про освобождение Кондратовки стало известно 27 июля. Россиян вытеснили из села подразделения, которые входят в состав сил и средств группировки войск "Курск".
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