В Госпогранслужбе объяснили, что дает освобождение Кондратовки под Сумами

По словам Андрея Демченко, Силам обороны теперь лучше держать позиции по обе стороны от села

Андрей Демченко (Фото: МВД)

Оборонительные или контрнаступательные действия Сил обороны не дают россиянам продвинуться вглубь украинской территории. Так спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона прокомментировал освобождение Кондратовки в Сумской области, о чем стало известно 27 июля.

"Это хорошо видно по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться Сумской области. Но все подразделения Сил обороны делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать возможности противнику продвигаться", – сказал он.

Читайте также Троллинг Трампа. Чем Украина действительно может ударить по Москве

Кроме этого, освобождение Кондратовки позволяет более мощно держать позиции подразделениям, которые находятся правее и левее этого направления. Демченко отметил, что количество атак россиян на подразделения пограничников в последнее время уменьшилось.

Также Силы обороны успешно уничтожают пехотные группы россиян, которыми враг пытается продвигаться в Сумской области. С начала активных действий оккупанты не применяли бронетехнику для продвижения на этом участке фронта. По словам Демченко, враг или не имеет ее в достаточном количестве, или бережет для каких-то дальнейших действий.

Карта боевых действий в Сумской области (скриншот DeepState)