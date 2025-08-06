Командующий ДШВ: Готовлю два сюрприза оккупантам, они будут умирать пачками
Силы обороны готовят россиянам два "сюрприза" на Сумском и Курском направлениях, от которых у врага увеличатся потери. Об этом сообщил командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол в интервью Телеграфу.
По его словам, по состоянию на конец июля ситуация на этом отрезке фронта частично стабилизирована, у военных есть понимание, где надо усилиться или нарастить усилия.
"Сейчас я готовлю сразу два сюрприза оккупантам... Мы сделаем россиянам такие килл-зоны, что они будут умирать пачками. Если дойдут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными", – рассказал Апостол.
По его словам, для одного из "сюрпризов" уже есть все необходимое, а для второго нужно немного ресурсов и времени, но его планируют "вот-вот реализовать".
"Если все удастся, врагу будет очень трудно. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций", – отметил бригадный генерал.
Апостол подчеркнул, что десантники постоянно работают как над количественной компонентой, но и над качественным ростом. В частности, был изменен принцип ведения огня, что привело к хорошим результатам. Также есть определенные секретные технологические новинки.
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