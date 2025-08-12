Зеленський про Добропілля: Частину росіян вже знищили або взяли в полон
Російські піхотні групи просунулись під Добропіллям у декількох точках на відстань близько 10 кілометрів – частину загарбників уже знищили або взяли в полон, заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський.
За його словами, найскладнішою ситуацією на фронті є напрямок Добропілля-Краматорськ.
"Що там відбулося? Групи "рускіх" просунулися [на відстань] близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом", – розповів керівник України.
Він додав, що завдання цього просування окупантів зрозуміле Києву – перед зустріччю президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна сформувати "певний інформаційний простір", особливо в Сполучених Штатах, що "Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає".
Раніше, 11 серпня, український OSINT-проєкт Deepstate заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" наголошують, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться. Також у командуванні не погоджуються з тим, що на мапах із відкритих джерел це просування фіксується як окупація.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку.
- Генштаб повідомив, що за рішенням головкома Сирського на Покровський напрямок було виділено додаткові війська та ресурси для протидії диверсантам РФ. Згодом командування повідомило про перші успіхи українських резервів під Покровськом та Добропіллям.
