Зеленський про Добропілля: Частину росіян вже знищили або взяли в полон

Президент заявив, що перед зустріччю Трампа і Путіна Москва хоче сформувати інформпростір, де "Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російські піхотні групи просунулись під Добропіллям у декількох точках на відстань близько 10 кілометрів – частину загарбників уже знищили або взяли в полон, заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський.

За його словами, найскладнішою ситуацією на фронті є напрямок Добропілля-Краматорськ.

Читайте також Як США беруть під контроль глобальну логістику, поки Путін штурмує Покровськ

"Що там відбулося? Групи "рускіх" просунулися [на відстань] близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом", – розповів керівник України.

Він додав, що завдання цього просування окупантів зрозуміле Києву – перед зустріччю президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна сформувати "певний інформаційний простір", особливо в Сполучених Штатах, що "Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає".

Раніше, 11 серпня, український OSINT-проєкт Deepstate заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" наголошують, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться. Також у командуванні не погоджуються з тим, що на мапах із відкритих джерел це просування фіксується як окупація.

Вищезгадане просування росіян на мапі Deepstate (заштриховане червоними лініями)

Мапа: Deepstate