"За рішенням Сирського". У Генштабі повідомили про виділення додаткових сил під Покровськ

Захисники виявлятимуть і знищуватимуть ДРГ росіян, які проникають за лінію оборони, пояснив речник командування

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

На Покровський напрямок було виділено додаткові війська та ресурси для протидії диверсантам РФ згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.

"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили й засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", – розповів військовий.

За його словами, загарбники використовують перевагу у чисельності, та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагаються просочуватися малими групами через першу лінію позицій Сил оборони.

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", – розповів Ковальов.

Попередньо, на цьому напрямку українські захисники ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 безпілотник, одну антену зв’язку й один мотоцикл, а також пошкодили одну гармату і два мотоцикли росіян (Укрінформ не вказує за який час, але, напевно, йдеться про 12 серпня. – Ред.).