"За рішенням Сирського". У Генштабі повідомили про виділення додаткових сил під Покровськ
На Покровський напрямок було виділено додаткові війська та ресурси для протидії диверсантам РФ згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.
"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили й засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", – розповів військовий.
За його словами, загарбники використовують перевагу у чисельності, та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагаються просочуватися малими групами через першу лінію позицій Сил оборони.
"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи… Дотепер тривають три боєзіткнення", – розповів Ковальов.
Попередньо, на цьому напрямку українські захисники ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 безпілотник, одну антену зв’язку й один мотоцикл, а також пошкодили одну гармату і два мотоцикли росіян (Укрінформ не вказує за який час, але, напевно, йдеться про 12 серпня. – Ред.).
- 11 серпня OSINT-проєкт Deepstae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупуванні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку.
