Російський літній наступ провалився та практично не досяг цілей – Генштаб

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російський літній наступ практично провалився та не досяг мети – ворог не має повного контролю над жодним великим містом. Про це заявив Генштаб Збройних Сил України у відповідь на звіт начальника російського Генштабу Валерія Герасимова від 30 серпня "про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року".

Військові підкреслили, що цей звіт – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи.

"Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року", – кажуть у Генштабі ЗСУ.

В основі звіту лежать спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня, наголосили військові. Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії чергова "сезонна наступальна кампанія" Кремля закінчилася практично нічим.

"Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом", – наголосили в Генштабі.

Натомість від початку 2025 року ворог втратив у боях у Харківській, Луганській та Донецькій областях майже 210 000 своїх солдатів убитими та пораненими. Також знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

А фейкові заяви РФ про "зони безпеки"в Сумській та Харківській областях – спроба приховати провали операцій, які обернулися для росіян "глухим кутом" та втратами. Лише в Курській області від початку року вбито 19 080 російських солдатів, ще 25 000 були поранені.

Наразі ЗСУ ведуть активні дії в Сумській області, звільнено Кіндратівку й Андріївку, ворога витісняють з інших прикордонних населених пунктів, зазначили в Генштабі. Росія ж суттєво завищила цифри щодо захоплених територій і населених пунктів.

"Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їхні загальні втрати понад 291 000 солдатів убитими й пораненими. Масове нагородження 120 000 російських вояків лише підтверджує масштаби втрат", – зазначили військові.

Також прокоментували в Генштабі й заяви щодо "високоточних ударів РФ виключно по військових об’єктах". Ціну цих слів знають тисячі українців: де впаде російська ракета, там і опиниться "командний пункт ЗСУ" або "база іноземних найманців".

"Теза про "знищення української ракетної промисловості" також є пропагандистською ілюзією. Регулярні влучні удари по військових об’єктах углибині Росії – найкраще спростування кремлівських байок", – зазначили в Генштабі.