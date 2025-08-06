Рік Курської операції. Росія втратила понад 77 000 солдатів, більшість цілей досягнуті – Сирський

Головком наголосив, що станом на 6 серпня ЗСУ все ще присутні на території Глушковського району Курської області

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

6 серпня річниця початку Курської операції Сил оборони. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про її річні результати, зокрема, сумарні втрати ворога склали 77 000 військових.

За його словами, на піку операції Сили оборони контролювали до 1300 кв. км території Курської області.

"Ми деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту. На той час ми не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми та Харків залишаються на вільній українській землі", – зазначив головком.

Загалом з 6 серпня 2024 року по 6 серпня 2025 року Росія втратила на цьому напрямку понад 77 000 військовослужбовців убитими й пораненими, серед яких близько 4000 громадян Північної Кореї.

Було знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема 211 танків, 1083 бойових броньованих машин, 907 артсистем, один літак, три гелікоптери, 15 засобів протиповітряної оборони та 2795 одиниць автотранспорту.

Окрім цього, операція забезпечила "неоціненний" гуманітарний результат: було взято в полон 1018 військових РФ. Завдяки цьому додому з ворожого полону вдалося повернути українців, які там перебували з 2022 року.

За словами Сирського, наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

"Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції та райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс у Курську область основну інтенсивність застосування керованих авіабомб", – зазначив він.

Станом на 6 серпня 2025 року українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання, підкреслив головком.

Сили спеціальних операцій розповіли та показали подробиці операції, яка розпочалася для них на два місяці раніше. Була проведена розвідка, здійснені удари по тилових структурах росіян, знищено ключові елементи російської оборони.

Були застосовані не лише фізичні дії, але й психологічний тиск – підрозділи психологічних операцій ССО сіяли хаос та паніку, а російських військових дезорганізували через операцію з кодовою назвою "Сенека".

"Малі групи за довго до серпня заходили в тил противника, де нищили його оборону перед заходом основних сил. Завдяки унікальному та комплексному застосуванню ССО, воїни завели основні сили українських військ в Росію. Росія отямилася неспроможною опиратися наступу 6 серпня", – зазначили спецпризначенці.

А силам КНДР, які Росія залучила для протидії ЗСУ в Курській області, було завдано чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому.