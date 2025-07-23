"Нас жорстко критикували, бо ми відступали". Сирський пояснив, чому почав Курську операцію

Під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими й пораненими 80 000 людей. Українські втрати значно менші, проте озвучувати їх Сирський не став

Олександр Сирський (Фото - Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Курська операція, що стала першим наступом українських сил на російські території, була необхідна для стримування просування окупантів, а також на тлі критики, що війська лише стоять в обороні. Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post.

Головком ЗСУ наголосив, що літо 2024-го було "справді дуже важким". Росія планувала подальші інтенсивні наступальні операції, зокрема атаки на Сумську область. Вона збільшила виробництво безпілотників і запропонувала нові фінансові стимули для набору контрактників, що посилило проблеми України на передовій.

"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися й відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", – сказав Сирський.

WP пише, що ця операція призвела до різкого зростання морального духу серед українських військових і цивільних, які "відчайдушно чекали новин про просування на фронті". Але "критики" стверджували, що операція також зробила частини лінії фронту вразливими для російських атак і зрештою сприяла більшим територіальним втратам.

Проте за 2024 рік приблизно третина російських керованих авіабомб була використана в Курській області, а не в Україні.

За словами Сирського, російські волоконно-оптичні безпілотники, що становлять серйозну загрозу для українців, оскільки їх неможливо глушити, вперше з'явилися на полі бою в Курській області, а не на сході України. Так само там з'явилися північнокорейські війська, яких зараз може бути близько 20 000 у регіоні, а на території України вони досі не воювали.

Головком ЗСУ стверджує, що під час Курської операції було вбито й поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців (станом березень було понад 54 000 осіб, станом на травень – понад 63 000. – Ред.).

Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що їх значно менше.