"Вони атакують практично все". Сирський заявив про потребу у ППО, бронетехніці та артилерії
Україні терміново необхідні постачання нових систем протиповітряної оборони, зокрема американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Також є нестача й іншого озброєння, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post.
За його словами, нові постачання ППО, зокрема Patriot, перехоплювачів дронів і легкої авіації для протидії російським БпЛА, могли б допомогти запобігти новим атакам Росії. Крім того, додаткові постачання ракет середньої і великої дальності, включно з ATACMS і Taurus, дали б змогу сповільнити виробництво зброї на території Росії – ними можна було б завдавати удари по ворожій інфраструктурі.
"Вони атакують практично все – аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звісно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати можливість дати ворогу гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримувальним фактором", – зазначив Сирський.
Крім цього, Сухопутні війська, як і раніше, "значно поступаються" за чисельністю російській армії на фронті, сказав він. Також є нестача 155-мм артилерійських снарядів і бронетехніки.
"У нас є високомотивовані та відважні солдати, здатні наступати, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", – зазначив головком.
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