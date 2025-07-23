"Вони атакують практично все". Сирський заявив про потребу у ППО, бронетехніці та артилерії

За словами головкому, військові України високо мотивовані, але їм потрібні засоби захисту

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ)

Україні терміново необхідні постачання нових систем протиповітряної оборони, зокрема американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Також є нестача й іншого озброєння, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, нові постачання ППО, зокрема Patriot, перехоплювачів дронів і легкої авіації для протидії російським БпЛА, могли б допомогти запобігти новим атакам Росії. Крім того, додаткові постачання ракет середньої і великої дальності, включно з ATACMS і Taurus, дали б змогу сповільнити виробництво зброї на території Росії – ними можна було б завдавати удари по ворожій інфраструктурі.

"Вони атакують практично все – аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звісно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати можливість дати ворогу гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримувальним фактором", – зазначив Сирський.

Крім цього, Сухопутні війська, як і раніше, "значно поступаються" за чисельністю російській армії на фронті, сказав він. Також є нестача 155-мм артилерійських снарядів і бронетехніки.

"У нас є високомотивовані та відважні солдати, здатні наступати, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", – зазначив головком.