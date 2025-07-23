"Они атакуют почти все". Сырский заявил о необходимости в ПВО, бронетехнике и артиллерии

По словам главкома, военные Украины высоко мотивированы, но им нужны средства защиты

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ)

Украине срочно необходимы поставки новых систем противовоздушной обороны, в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Также есть нехватка и другого вооружения, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью The Washington Post.

По его словам, новые поставки ПВО, в том числе Patriot, перехватчиков дронов и легкой авиации для противодействия российским БпЛА, могли бы помочь предотвратить новые атаки России. Кроме того, дополнительные поставки ракет средней и большой дальности, включая ATACMS и Taurus, позволили бы замедлить производство оружия на территории России – ими могли наносить удары по вражеской инфраструктуре.

"Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор. Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором", – отметил Сырский.

Помимо этого, Сухопутные войска по-прежнему "значительно уступают" по численности российской армии на фронте, сказал он. Также есть нехватка 155-мм артиллерийских снарядов и бронетехники.

"У нас есть высокомотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты", – отметил главком.