Украине надо $120 млрд на оборону в 2026-м. Шмыгаль надеется на половину от союзников
В 2026 году Украине потребуется не менее $120 млрд на оборону, и сейчас идет работа с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Об этом сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, обращаясь к украинским дипломатам во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений.
В вопросе привлечения средств уже ведутся "предметные переговоры" с членами Евросоюза и НАТО, подчеркнул Шмыгаль.
Глава оборонного ведомства очертил дипломатам стратегические цели и приоритеты обороны, определенные президентом Владимиром Зеленским:
→ Больше украинского оружия – 50% должно закупаться в Украине.
→ Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с государством и работать в Украине.
→ Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус – на новых поставках эффективных средств защиты неба, в частности способных сбивать баллистические цели.
→ Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности – в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.
"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", – сказал Шмыгаль.
Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе – усилит и партнеров.
- По подсчетам Минобороны, Украина способна производить до 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования.
- Умеров говорит – Украина самостоятельно покрывает 40% потребностей передовой. В частности 95% дронов, которые используются на фронте, – отечественного производства.
- 17 июля Зеленский поставил обновленному правительству задачу увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% через полгода.
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