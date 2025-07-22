Украине надо $120 млрд на оборону в 2026-м. Шмыгаль надеется на половину от союзников

Министр обороны рассказал украинским дипломатам о стратегических целях: привлечение нейтральных стран, больше украинского оружия, деньги на FPV

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

В 2026 году Украине потребуется не менее $120 млрд на оборону, и сейчас идет работа с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Об этом сообщил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, обращаясь к украинским дипломатам во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений.

В вопросе привлечения средств уже ведутся "предметные переговоры" с членами Евросоюза и НАТО, подчеркнул Шмыгаль.

Глава оборонного ведомства очертил дипломатам стратегические цели и приоритеты обороны, определенные президентом Владимиром Зеленским:

→ Больше украинского оружия – 50% должно закупаться в Украине.

→ Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с государством и работать в Украине.

→ Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус – на новых поставках эффективных средств защиты неба, в частности способных сбивать баллистические цели.

→ Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности – в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах", – сказал Шмыгаль.

Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе – усилит и партнеров.