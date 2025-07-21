Умеров: 95% дронов, которые сейчас на фронте, произведены в Украине

По состоянию на сегодня около 40% потребностей фронта покрываются за счет внутреннего производства

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Украина самостоятельно покрывает 40% потребностей передовой. В частности 95% дронов, которые используются на фронте – отечественного производства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн" 21 июля, передаёт Суспильне.

По словам Умерова, за последние два года Украина инвестировала более 20 млрд грн в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

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"Мы перестали быть лишь реципиентом, мы стали полноценным участником совместного производства", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что благодаря датской модели союзники Украины могут прямо инвестировать в украинские оборонные предприятия. Всего было привлечено более четырех миллиардов долларов.

"Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты", – отметил он.