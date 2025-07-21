Умеров: 95% дронов, которые сейчас на фронте, произведены в Украине
Украина самостоятельно покрывает 40% потребностей передовой. В частности 95% дронов, которые используются на фронте – отечественного производства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн" 21 июля, передаёт Суспильне.
По словам Умерова, за последние два года Украина инвестировала более 20 млрд грн в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.
"Мы перестали быть лишь реципиентом, мы стали полноценным участником совместного производства", – подчеркнул Умеров.
Он добавил, что благодаря датской модели союзники Украины могут прямо инвестировать в украинские оборонные предприятия. Всего было привлечено более четырех миллиардов долларов.
"Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты", – отметил он.
- Украина способна производить до 10 млн дронов в год при условии надлежащего финансирования, заявили в Минобороны 3 июля.
- 17 июля президент Владимир Зеленский поставил обновленному правительству задача увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% через полгода.
- 19 июля президент Зеленский сообщал, что Украина готова не только покупать оружие у США, но и поставлять им свою.
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