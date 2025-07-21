Умєров: 95% дронів, які зараз на фронті, вироблені в Україні

Станом на сьогодні близько 40% потреб фронту покриваються коштом внутрішнього виробництва

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна самостійно покриває 40% потреб передової. Зокрема 95% дронів, які використовуюся на фронті, – вітчизняного виробництва, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн" 21 липня, передає Суспільне.

За словами Умєрова, за останні два роки Україна інвестувала понад 20 млрд грн у розвиток власного оборонно-промислового комплексу.

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"Ми перестали бути лише реципієнтом, ми стали повноцінним учасником спільного виробництва", – наголосив Умєров.

Він додав, що завдяки данській моделі союзники України можуть прямо інвестувати в українські оборонні підприємства. Загалом було залучено понад чотири млрд доларів.

"Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати", – зауважив він.