Умєров: 95% дронів, які зараз на фронті, вироблені в Україні
Україна самостійно покриває 40% потреб передової. Зокрема 95% дронів, які використовуюся на фронті, – вітчизняного виробництва, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн" 21 липня, передає Суспільне.
За словами Умєрова, за останні два роки Україна інвестувала понад 20 млрд грн у розвиток власного оборонно-промислового комплексу.
"Ми перестали бути лише реципієнтом, ми стали повноцінним учасником спільного виробництва", – наголосив Умєров.
Він додав, що завдяки данській моделі союзники України можуть прямо інвестувати в українські оборонні підприємства. Загалом було залучено понад чотири млрд доларів.
"Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати", – зауважив він.
- Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік за умови належного фінансування, заявили в Міноборони 3 липня.
- 17 липня президент Володимир Зеленський поставив оновленому уряду завдання збільшити частку української зброї на фронті до 50% через пів року.
- 19 липня президент Зеленський повідомляв, що Україна готова не тільки купувати зброю у США, а й постачати їм свою.
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