Зеленський: Україна готова не тільки купувати зброю у США, а й постачати їм свою
Україна готова не лише покупати зброю у США, а й постачати технологічну українську зброю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він зазначив, що є домовленості з президентом США Дональдом Трампом, які треба "реалізувати так швидко, як тільки це можливо". Зеленський підкреслив, що Україна налаштована на максимальну продуктивність щодо домовленостей про протиповітряну оборону, а також стосовно нової угоди.
"Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в США технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – сказав він.
Зеленський також зазначив, що чиновники значно активізували роботу з дронів-перехоплювачів. Наступного тижня очікує на підписання додаткових контрактів
- 18 липня у НАТО розповіли, хто погодився купити зброю США для України – у переліку вісім країн, повідомили у пресслужбі Альянсу на запит LIGA.net.
- Австралія передала Україні більшість із 49 танків Abrams, про що 19 липня повідомило Міноборони країни. За понад три роки було надано допомоги на $980 млн.
Коментарі (0)