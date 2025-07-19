Зеленський: Україна готова не тільки купувати зброю у США, а й постачати їм свою

Президент зазначив, що є домовленості з Трампом, які необхідно швидко реалізувати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова не лише покупати зброю у США, а й постачати технологічну українську зброю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що є домовленості з президентом США Дональдом Трампом, які треба "реалізувати так швидко, як тільки це можливо". Зеленський підкреслив, що Україна налаштована на максимальну продуктивність щодо домовленостей про протиповітряну оборону, а також стосовно нової угоди.

"Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в США технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", – сказав він.

Зеленський також зазначив, що чиновники значно активізували роботу з дронів-перехоплювачів. Наступного тижня очікує на підписання додаткових контрактів