Австралія передала Україні більшість із 49 танків Abrams – Міноборони країни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала Україні військову допомогу на $980 млн

Abrams (Фото: Marcin Bielecki/EPA)

Австралія передала Україні танки M1A1 Abrams у межах пакета допомоги на суму 245 млн австралійських доларів ($160 млн). Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлз, передає агентство Reuters.

За словами Марлза, Україна отримала більшість із 49 танків, наданих Австралією, а решту буде доставлено найближчими місяцями.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", – сказав міністр оборони Австралії.

Він додав, що танки містяться у пакеті військової допомоги Україні на суму 1,5 млрд австралійських доларів ($980 млн) з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами, до Росії та запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб, йдеться в матеріалі.

16 жовтня 2024 року повідомлялося, що Австралія надасть Україні 49 списаних танків Abrams.

29 квітня 2025 року стало відомо, що Австралія затримує передання Україні танків через опір США.

У травні уряд Австралії відправив в Україну партію машин.