Австралія відправила в Україну списані танки Abrams: у США критикують

Дату прибуття танків до Європи не розголошують з міркувань безпеки

Танк Abrams (Фото: flickr.com)

Уряд Австралії відправив в Україну партію списаних танків Abrams. Деякі американські чиновники залишаються незадоволені таким рішенням, оскільки вважають, що буде важко підтримувати ці танки на полі бою, повідомляє ABC.

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Під час зустрічі в Римі цієї ночі, президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанізі за передання Києву партії вживаних танків Abrams M1A1.

Співрозмовники підтвердили виданню, що процес завантаження першого з 49 транспортних засобів на вантажне судно розпочався нещодавно, але уряд не обговорюватиме їхнє поточне місцеперебування чи очікувану дату прибуття до Європи з міркувань безпеки.

Перед відправленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Однак попри надання дозволу, деякі представники США залишалися незадоволеними цим рішенням.

"Минулого року, ще до того, як президент США Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправлення цих танків буде складним, і щойно вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати", – сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

У квітні представник австралійського Міністерства оборони заявив, що існують певні побоювання, що відправлення великих танків до України не є найкращим способом надання військової допомоги країні, що охоплена війною.

"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини. Дах танка – найслабше місце "Абрамса", і це війна безпілотників", – сказав чиновник.

Міністр оборони Річард Марлес відмовився повідомити, чи висловлювали американські чиновники якісь занепокоєння щодо цього відправлення списаних танків.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною, дуже тісно зі Сполученими Штатами, щоб побачити, як ця партія відбулася, і щоб танки були в дорозі", – сказав він журналістам у Мельбурні.

"Перший транш вже деякий час у дорозі, але я не збираюся вдаватися в конкретні деталі", – заявив Марлес.

12 липня 2024 року стало відомо, що уряд Австралії ухвалив рішення надати Україні $250 млн військової допомоги – це найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

16 жовтня повідомлялося, що Австралія надасть Україні 49 танків Abrams.