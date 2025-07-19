Австралия передала Украине большинство из 49 танков Abrams – Минобороны страны

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила Украине военную помощь на $980 млн

Abrams (Фото: Marcin Bielecki/EPA)

Австралия передала Украине танки M1A1 Abrams в рамках пакета помощи на сумму 245 млн австралийских долларов ($160 млн). Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает агентство Reuters.

По словам Марлза, Украина получила большинство из 49 танков, предоставленных Австралией, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

"Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", — сказал министр обороны Австралии.

Он добавил, что танки входят в пакете военной помощи Украине на сумму 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) с момента полномасштабного вторжения России.

Австралия также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц, говорится в материале.

16 октября 2024 года сообщалось, что Австралия предоставит Украине 49 списанных танков Abrams.

29 апреля 2025 года стало известно, что Австралия задерживает передачу Украине танков из-за сопротивления США.

В мае правительство Австралии отправило в Украину партию машин.