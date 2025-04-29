ABC: Австралия задерживает передачу Украине танков Abrams из-за сопротивления США

В Минобороны Австралии пообещали передать танки в текущем году

Абрамс (Фото: Marcin Bielecki/EPA)

Снятые с эксплуатации танки Abrams, которые правительство Австралии пообещало Украине в прошлом году, остаются в стране, задержка в передаче частично связана с сопротивлением США. Об этом сообщил вещатель ABC News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Более чем через шесть месяцев после того, как было впервые объявлено о пожертвованиях M1A1 Abrams как части пакета военной помощи Украине на сумму $245 млн, списанные машины ожидают окончательного разрешения на отправку за границу.

В прошлом месяце медиа впервые сообщило о сложностях с запланированной передачей танков американского производства после того, как президент США Дональд Трамп временно остановил военную помощь Украине.

Теперь собеседники из сферы обороны утверждают, что процесс сталкивается с дальнейшей неопределенностью, поскольку официальное разрешение, которое должны предоставить США, прежде чем танки можно будет передать другой стране, еще не предоставлено.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины – крыша танка является самым слабым местом Abrams, а это война беспилотников", – сказал один из собеседников.

"Существует также опасение, что с приближением возможного мирного соглашения было бы неудобно иметь танки на борту кораблей посреди океана, а также не хватает рядового персонала, необходимого для ухода за активами в море", – продолжил он.

ABC также напомнил, что в прошлом году Пентагон предостерег Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и сложностей с обслуживанием транспортных средств в Украине.

"Австралия по-прежнему добивается цели выполнить поставки M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается", – прокомментировали в Минобороны Австралии.

Там также подчеркнули, что ведомство продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями.

"Австралия поддерживает Украину и украинский народ в их защите от неспровоцированной, незаконной и аморальной агрессии России. Это очевидно через обязательства Австралии предоставить более $1,5 млрд на поддержку, включая более $1,3 млрд военной помощи", — добавили в Минобороны.

12 июля 2024 года стало известно, что правительство Австралии приняло решение предоставить Украине $250 млн военной помощи – это наибольший вклад страны с момента полномасштабного вторжения России.

16 октября сообщалось, что Австралия предоставит Украине 49 танков Abrams.