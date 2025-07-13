Война за Тайвань. Австралия не будет отправлять войска в зону потенциального конфликта

Пэт Конрой (Фото: Willy Kurniawan/EPA)

Австралия не будет направлять войска заранее в зону какого-либо потенциального конфликта, заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой. Слова чиновника приводит агентство Reuters.

Так Конрой отреагировал на сообщение о том, что Пентагон давил на своего союзника в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы тот уточнил, какую роль он будет играть, если США и Китай начнут войну за Тайвань.

Министр сказал, что Австралия отдает приоритет своему суверенитету, и "мы не обсуждаем гипотетические ситуации".

"Решение об отправке австралийских войск в конфликт будет приниматься действующим правительством, не заранее, а именно действующим правительством", – уточнил Конрой.

Ранее газета Financial Times писала, что Пентагон давит на Японию и Австралию, чтобы они четко объяснили, какую роль будут играть, если США и Китай начнут войну за Тайвань.

В последние месяцы заместитель министра обороны США Элбридж Колби поднимал эту тему на встречах с представителями оборонных ведомств обеих стран.

В марте Китай устроил военные учения у Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм". Такие действия Пекин производит регулярно.

26 мая FT писала, что Китай усилил свою способность к потенциальному нападению на Тайвань благодаря ускорению воздушных операций, новым артиллерийским системам и боеспособным десантным подразделениям.