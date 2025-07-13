FT: США требуют от Японии и Австралии объяснить их роль в случае войны за Тайвань

Вашингтон давит на главных союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы те увеличили расходы на оборону

Тайвань (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Пентагон давит на Японию и Австралию, чтобы они четко объяснили, какую роль будут играть, если США и Китай начнут войну за Тайвань, что разочаровало двух важнейших союзников Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на пять неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

В последние месяцы заместитель министра обороны США Элбридж Колби поднимал эту тему на встречах с представителями оборонных ведомств Австралии и Японии.

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Эта инициатива является его последней попыткой убедить союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе усилить сдерживание и подготовиться к потенциальной войне за Тайвань.

После публикации FT Колби написал в социальной сети X, что Пентагон внедряет повестку дня президента США Дональда Трампа о "восстановлении сдерживания и достижении мира через силу". Он сказал, что это включает "призывы союзников увеличить свои расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной".

Чиновник Пентагона заявил, что "главной темой" переговоров с союзниками было "активизировать и ускорить усилия по усилению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".

"Мы не стремимся к войне. Мы также не стремимся доминировать над самим Китаем. Мы обеспечиваем, чтобы США и их союзники имели военную силу для обеспечения дипломатии и гарантирования мира", – добавил он.

Переговоры включают усилия, направленные убедить союзников увеличить расходы на оборону на фоне беспокойства китайской угрозой Тайваню. Но просьба об обязательствах, связанных с войной за остров, является новым требованием со стороны США.

"С Японией и Австралией ведутся конкретные оперативные планы и учения, имеющие непосредственное отношение к ситуации на Тайване. Однако эта просьба застала Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню гарантий полной ответственности", — заявил один из собеседников.

Этот толчок был направлен на японских и австралийских чиновников обороны, а не на высших должностных лиц. Один из собеседников заявил, что представители Японии, Австралии и других союзников США "коллективно удивились".

Министерство обороны Японии в комментарии FT сообщило, что "сложно ответить на гипотетический вопрос о чрезвычайной ситуации на Тайване". В ведомстве добавили, что любой ответ "будет осуществляться на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и внутренним законодательством".

Посольство Австралии в США не ответило на запрос о комментарии.

В материале говорится, что дебаты по Тайваню происходят на фоне давления со стороны Трампа на Токио и Канберру увеличить расходы на оборону, что, по мнению союзников Колби, очень важно, учитывая рост угрозы со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы обращаемся к нашим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, очень похоже на то, что президент сделал в Европе, и говорим, что эта среда угроз. Очевидно, что некоторые из этих разговоров сложны, в том числе относительно расходов на оборону. Но мы считаем, что это улучшит положение для всех нас", — сказал один из собеседников среди чиновников США.

Он добавил, что Белый дом уверен, что Япония и Австралия увеличат расходы на оборону быстрее, чем это сделали европейские союзники.