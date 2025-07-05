Рютте: Си Цзиньпин попросит Путина напасть на НАТО, если захочет атаковать Тайвань
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если глава Китая Си Цзиньпин захочет атаковать Тайвань, то перед этим он попросит российского диктатора Владимира Путина атаковать страны-члены НАТО в Европе. Об этом чиновник рассказал в интервью газете The New York Times.
Рютте заявил, что ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе является одной из причин, почему США заинтересованы в защите своих партнеров в Европе.
"Растет понимание, и давайте не будем наивными в этом вопросе: если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занял их в Европе, напав на территорию НАТО". Это, скорее всего, тот путь, по которому это будет развиваться", – заявил генсек НАТО.
По его словам, для сдерживания Пекина и Москвы, во-первых, необходимо, чтобы НАТО коллективно было "достаточно сильным", чтобы россияне никогда не решились на такое нападение.
Во-вторых, добавил Рютте, Альянсу необходимо сотрудничать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе – это то, что президент США Дональд Трамп "очень активно продвигает".
"Потому что у нас тесная взаимосвязь, мы работаем вместе над оборонной промышленностью, инновациями между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", – рассказал генеральный секретарь Альянса.
Также он заявил, что "существует широкое согласие" о том, что США являются неотъемлемой частью защиты территории НАТО.
"Это означает, что речь идет не только о защите Европы, но и о Соединенных Штатах, по той причине... [что] США не будут в безопасности, если Атлантика, Европа и Арктика не будут в безопасности", – объяснил Рютте.
- В конце июня президент Зеленский после доклада главы ГУР Буданова сообщил, что у Украины есть доказательства подготовки россиянами новых военных операций на территории Европы.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников заявило, что в случае, если Путин решит вступить в военный конфликт с НАТО, то скорее всего, начнет атаку с Литвы или сразу со всех трех стран Балтии.