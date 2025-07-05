Рютте: Си Цзиньпин попросит Путина напасть на НАТО, если захочет атаковать Тайвань

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если глава Китая Си Цзиньпин захочет атаковать Тайвань, то перед этим он попросит российского диктатора Владимира Путина атаковать страны-члены НАТО в Европе. Об этом чиновник рассказал в интервью газете The New York Times.

Рютте заявил, что ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе является одной из причин, почему США заинтересованы в защите своих партнеров в Европе.

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"Растет понимание, и давайте не будем наивными в этом вопросе: если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и скажет ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занял их в Европе, напав на территорию НАТО". Это, скорее всего, тот путь, по которому это будет развиваться", – заявил генсек НАТО.

По его словам, для сдерживания Пекина и Москвы, во-первых, необходимо, чтобы НАТО коллективно было "достаточно сильным", чтобы россияне никогда не решились на такое нападение.

Во-вторых, добавил Рютте, Альянсу необходимо сотрудничать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе – это то, что президент США Дональд Трамп "очень активно продвигает".

"Потому что у нас тесная взаимосвязь, мы работаем вместе над оборонной промышленностью, инновациями между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", – рассказал генеральный секретарь Альянса.

Также он заявил, что "существует широкое согласие" о том, что США являются неотъемлемой частью защиты территории НАТО.

"Это означает, что речь идет не только о защите Европы, но и о Соединенных Штатах, по той причине... [что] США не будут в безопасности, если Атлантика, Европа и Арктика не будут в безопасности", – объяснил Рютте.