"Китай не хочет Украины в НАТО". Климкин объяснил одну из выгод Киева от саммита

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Отсутствие азиатских лидеров на саммите НАТО является позитивным фактором для Украины, поскольку может изменить восприятие Китая насчет нее. Пекин против интеграции Киева в Альянс, поскольку ему "не нравится, что нас будут использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе", заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Клімкін пояснює" на YouTube-канале LIGA.net.

"Обратите внимание также на то, что за несколько дней до начала саммита НАТО все азиатские лидеры с него "съехали". По моим данным, по состоянию на пятницу, новый президент Кореи еще собирался ехать, японцы собирались ехать плюс-минус полторы недели назад", – рассказал аналитик.

По его словам, таким образом лидеры этих стран "аккуратно исключили возможность сложного общения" с президентом США Дональдом Трампом по вопросу увеличения оборонных расходов.

В то же время они "удалили раздражитель для Китая [насчет того], что НАТО распространяется на Азию", отметил Климкин.

По мнению аналитика, отсутствие азиатских лидеров на саммите является "хорошей историей" для Украины, поскольку Китай выступает против вступления Киева в НАТО, так как ему "не нравится, что нас будут использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"И эта история также может глобально повлиять на наше, собственно, восприятие [Китаем]", – резюмировал эксперт.

Полную запись разговора можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: