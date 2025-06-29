"Китай не хочет Украины в НАТО". Климкин объяснил одну из выгод Киева от саммита
Отсутствие азиатских лидеров на саммите НАТО является позитивным фактором для Украины, поскольку может изменить восприятие Китая насчет нее. Пекин против интеграции Киева в Альянс, поскольку ему "не нравится, что нас будут использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе", заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Клімкін пояснює" на YouTube-канале LIGA.net.
"Обратите внимание также на то, что за несколько дней до начала саммита НАТО все азиатские лидеры с него "съехали". По моим данным, по состоянию на пятницу, новый президент Кореи еще собирался ехать, японцы собирались ехать плюс-минус полторы недели назад", – рассказал аналитик.
По его словам, таким образом лидеры этих стран "аккуратно исключили возможность сложного общения" с президентом США Дональдом Трампом по вопросу увеличения оборонных расходов.
В то же время они "удалили раздражитель для Китая [насчет того], что НАТО распространяется на Азию", отметил Климкин.
По мнению аналитика, отсутствие азиатских лидеров на саммите является "хорошей историей" для Украины, поскольку Китай выступает против вступления Киева в НАТО, так как ему "не нравится, что нас будут использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"И эта история также может глобально повлиять на наше, собственно, восприятие [Китаем]", – резюмировал эксперт.
Полную запись разговора можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже:
- В мае Служба внешней разведки сообщила, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ.
- В июне СВР заявила, что Кремль, используя поставки из Китая, планирует произвести до двух миллионов FPV-дронов в течение 2025 года.
- Тем временем Китай продолжает отрицать информацию о поставках оружия России, в частности, официальный Пекин выступил с таким заявлением после саммита НАТО.
- В конце июня украинская разведка заявила, что при помощи Китая Россия хочет построить порт и железную дорогу во временно оккупированном Крыму.