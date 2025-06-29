"Китай не хоче Україну в НАТО". Клімкін пояснив одну з вигод Києва від саміту Альянсу
Відсутність азійських лідерів на саміті НАТО є позитивом для України, оскільки може змінити сприйняття Китаю щодо неї. Пекін проти інтеграції Києва до Альянсу, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі", заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
"Зверніть увагу також, що за декілька днів до початку натівського саміту всі азійські лідери з нього "з'їхали". За моїми даними, станом на п'ятницю, новий президент Кореї ще збирався їхати, Японці збиралися їхати плюс-мінус півтора тижні тому", – розповів аналітик.
За його словами, у такий спосіб керівники цих країн "акуратно зняли можливість непростого спілкування" з президентом США Дональдом Трампом щодо збільшення оборонних витрат.
Водночас вони "зняли подразник для Китаю [стосовно того], що НАТО розповсюджується на Азію", зауважив Клімкін.
На думку аналітика, відсутність азійських лідерів на саміті є "хорошою історією" для України, оскільки Китай виступає проти вступу Києва до НАТО, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі".
"І ця історія також може глобально вплинути на наше, насправді, сприйняття [Китаєм]", – підсумував експерт.
Повну розмову можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- У травні Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ.
- У червні СЗР заявила, що Кремль за допомогою постачань з Китаю планує виготовити до двох мільйонів FPV-дронів упродовж 2025 року.
- Тим часом Китай продовжує заперечувати інформацію щодо постачання зброї Росії, зокрема, офіційний Пекін вийшов з такою заявою після саміту НАТО.
- Наприкінці червня українська розвідка заявила, що за допомогою Китаю Росія хоче збудувати порт та залізницю у тимчасово окупованому Криму.