"Китай не хоче Україну в НАТО". Клімкін пояснив одну з вигод Києва від саміту Альянсу

Те, що керівники країн Азії не приїхали на саміт, може "глобально вплинути" на сприйняття України Китаєм, заявив аналітик

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Відсутність азійських лідерів на саміті НАТО є позитивом для України, оскільки може змінити сприйняття Китаю щодо неї. Пекін проти інтеграції Києва до Альянсу, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі", заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Зверніть увагу також, що за декілька днів до початку натівського саміту всі азійські лідери з нього "з'їхали". За моїми даними, станом на п'ятницю, новий президент Кореї ще збирався їхати, Японці збиралися їхати плюс-мінус півтора тижні тому", – розповів аналітик.

Читайте також Татусь Трамп і саміт НАТО. Кроки на порятунок глибоко хворого пацієнта

За його словами, у такий спосіб керівники цих країн "акуратно зняли можливість непростого спілкування" з президентом США Дональдом Трампом щодо збільшення оборонних витрат.

Водночас вони "зняли подразник для Китаю [стосовно того], що НАТО розповсюджується на Азію", зауважив Клімкін.

На думку аналітика, відсутність азійських лідерів на саміті є "хорошою історією" для України, оскільки Китай виступає проти вступу Києва до НАТО, оскільки йому "не подобається, що нас будуть використовувати на Азійсько-Тихоокеанському просторі".

"І ця історія також може глобально вплинути на наше, насправді, сприйняття [Китаєм]", – підсумував експерт.

Повну розмову можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче: