Рютте: Сі Цзіньпін попросить Путіна напасти на НАТО, якщо схоче атакувати Тайвань
Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що якщо глава Китаю Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, то перед цим він попросить російського диктатора Володимира Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю газеті The New York Times.
Рютте заявив, що ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні є однією з причин, чому США зацікавлені у захисті своїх партнерів в Європі.
"Зростає усвідомлення, і давайте не будемо наївними щодо цього: якщо Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він спочатку подзвонить своєму наймолодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і скаже йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти зайняв їх в Європі, напавши на територію НАТО". Це, найімовірніше, той шлях, яким це буде розвиватися", – розповів генсек НАТО.
За його словами, для стримування Пекіну і Москви, по-перше, потрібно, щоб НАТО колективно було "настільки сильним", аби росіяни ніколи не вдалися до такого нападу.
По-друге, додав Рютте, Альянсу необхідно працювати разом з партнерами по Індо-Тихоокеанського регіону – це те, що президент Дональд Трамп "дуже активно просуває".
"Тому що ми маємо тісний взаємозв'язок, працюємо разом над оборонною промисловістю, інноваціями між НАТО й Індо-Тихоокеанським регіоном", – розповів генсек Альянсу.
Також він заявив, що "існує широка згода" стосовно того, що США є невід'ємною частиною захисту території НАТО.
"Це означає, що йдеться не лише про захист Європи, а й про Сполучені Штати з тих причин... [що] США не будуть у безпеці, якщо Атлантика, Європа і Арктика не будуть у безпеці", – пояснив Рютте.
- Наприкінці червня президент Зеленський після доповіді глави ГУР Буданова повідомив, що Україна має докази підготовки росіянами нових воєнних операцій на території Європи.
- Агенція Bloomberg з посиланням на неназваних американських посадовців заявляла, що у випадку, якщо Путін вирішить вступити у військовий конфлікт із НАТО, то найімовірніше, він почне атаку з Литви або відразу всіх трьох країн Балтії.