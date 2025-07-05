Рютте: Сі Цзіньпін попросить Путіна напасти на НАТО, якщо схоче атакувати Тайвань

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що якщо глава Китаю Сі Цзіньпін захоче напасти на Тайвань, то перед цим він попросить російського диктатора Володимира Путіна атакувати країни-члени НАТО у Європі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю газеті The New York Times.

Рютте заявив, що ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні є однією з причин, чому США зацікавлені у захисті своїх партнерів в Європі.

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"Зростає усвідомлення, і давайте не будемо наївними щодо цього: якщо Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він спочатку подзвонить своєму наймолодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і скаже йому: "Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти зайняв їх в Європі, напавши на територію НАТО". Це, найімовірніше, той шлях, яким це буде розвиватися", – розповів генсек НАТО.

За його словами, для стримування Пекіну і Москви, по-перше, потрібно, щоб НАТО колективно було "настільки сильним", аби росіяни ніколи не вдалися до такого нападу.

По-друге, додав Рютте, Альянсу необхідно працювати разом з партнерами по Індо-Тихоокеанського регіону – це те, що президент Дональд Трамп "дуже активно просуває".

"Тому що ми маємо тісний взаємозв'язок, працюємо разом над оборонною промисловістю, інноваціями між НАТО й Індо-Тихоокеанським регіоном", – розповів генсек Альянсу.

Також він заявив, що "існує широка згода" стосовно того, що США є невід'ємною частиною захисту території НАТО.

"Це означає, що йдеться не лише про захист Європи, а й про Сполучені Штати з тих причин... [що] США не будуть у безпеці, якщо Атлантика, Європа і Арктика не будуть у безпеці", – пояснив Рютте.