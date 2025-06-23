Китай звинуватив президента Тайваню у поширенні "єресі" за промову про суверенітет
Китай звинуватив президента Тайваню Лая Цінде у "єресі", ворожості та провокаціях після промови про суверенітет острова. Про це повідомляє Reuters.
Управління у справах Тайваню Китайської народної республіки відреагувало на недільну вечірню промову Лая, в якій він заявив, що існують історичні та юридичні докази незалежності Республіки Китай (Тайвань).
"Це була суміш помилок та єресей щодо незалежності Тайваню, сповнених ворожості та провокацій. Хибні вигадки, сфабриковані Лаєм Цінде всупереч історії, реальності та юриспруденції, будуть зметені на смітник історії", – йдеться у повідомленні управління.
Лай неодноразово заявляв, що оскільки Китайська народна республіка ніколи не правила островом, вона не має права претендувати на нього чи говорити від його імені.
- 10 березня Китай заявив, що бажає "мирного возз'єднання" з Тайванем і готовий докласти до цього всіх зусиль.
- 17 березня Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм".
- 26 травня повідомлялося, що Китай посилив свою здатність до потенційного нападу на Тайвань завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам та більш боєздатним десантним підрозділам.