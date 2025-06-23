Китай обвинил президента Тайваня в распространении "ереси" за речь о суверенитете
Китай обвинил президента Тайваня Лая Циндэ в "ереси", враждебности и провокациях после речи о суверенитете острова. Об этом сообщает Reuters.
Управление по делам Тайваня Китайской народной республики отреагировало на воскресную вечернюю речь Лая, в которой он заявил, что существуют исторические и юридические доказательства независимости Республики Китай (Тайвань).
"Это была смесь ошибок и ересей о независимости Тайваня, исполненных враждебности и провокаций. Ложные выдумки, сфабрикованные Лаем Цинде вопреки истории, реальности и юриспруденции, будут сметены на свалку истории", – говорится в сообщении управления.
Лай неоднократно заявлял, что поскольку Китайская народная республика никогда не правила островом, она не имеет права претендовать на него или говорить от его имени.
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