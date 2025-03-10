Китай желает "мирного воссоединения" с Тайванем и готов приложит все усилия

В Китае требуют разорвать военные отношения между Тайванем и США

Мао Нин (Фото: mfa.gov.cn)

Китай считает Тайвань собственной территорией и намерен приложить все усилия для "мирного воссоединения". Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает Reuters.

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"[Китай] готов сделать все возможное, чтобы с величайшей искренностью стремиться к мирному воссоединению. В то же время Китай примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности и решительно выступит против независимости Тайваня и внешнего вмешательства", – сказала Мао Нин журналистам.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань никогда не станет "страной", а поддержка его "независимости" якобы является "вмешательством во внутренние дела Китая".

Также пресс-секретарь МИД Китая заявил, что США обязаны прекратить продавать оружие Тайваню и оборвать все военные контакты с островом.

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", — предупредила она.