Рубио поговорил с Ван И. Сказал, что обеспокоен поведением КНР в отношении Тайваня
Марко Рубио (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главным дипломатом Китая Ван I, в котором выразил "серьезную обеспокоенность" действиями Пекина в Южнокитайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

Представитель ведомства Темми Брюс сообщила, что во время разговора с Ван И Рубио подчеркнул, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа будет стремиться развивать отношения с Пекином, которые "отстаивают интересы Соединенных Штатов и ставят приоритетом благосостояние американского народа".

"Секретарь также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность принудительными действиями Китая против Тайваня и Южно-Китайского моря", – сказала она.

По данным Bloomberg, Ван в свою очередь подчеркнул, что Пекин никогда не позволит "отделить" Тайвань от материкового Китая, и призвал США "действовать осторожно" в решении связанных с этим вопросов.

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