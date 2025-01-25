Рубио поговорил с Ван И. Сказал, что обеспокоен поведением КНР в отношении Тайваня

Ван И призвал США "действовать осторожно" в решении связанных с Тайванем вопросов

Марко Рубио (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главным дипломатом Китая Ван I, в котором выразил "серьезную обеспокоенность" действиями Пекина в Южнокитайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

Представитель ведомства Темми Брюс сообщила, что во время разговора с Ван И Рубио подчеркнул, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа будет стремиться развивать отношения с Пекином, которые "отстаивают интересы Соединенных Штатов и ставят приоритетом благосостояние американского народа".

"Секретарь также подчеркнул приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность принудительными действиями Китая против Тайваня и Южно-Китайского моря", – сказала она.

По данным Bloomberg, Ван в свою очередь подчеркнул, что Пекин никогда не позволит "отделить" Тайвань от материкового Китая, и призвал США "действовать осторожно" в решении связанных с этим вопросов.

12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.

13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.

6 января 2025 года Трамп заявил, что он и лидер Китая общались через представителей. А 17 января стало известно, что они провели телефонный разговор.