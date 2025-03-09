Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Учения будут называться "Пояс безопасности-2025", и состоятся в юго-восточном иранском порту Чабахар

Иллюстративное фото (ЕРА)

Россия, Иран и Китай 10 марта начинают совместные военно-морские учения, которые в этом году пройдут в юго-восточном иранском порту Чабахар. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

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По данным журналистов, к маневрам присоединятся боевые корабли и логистические суда от России, Китая, Военно-морского флота Ирана и Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции.

Обучение будет называться "Пояс безопасности-2025".

Целью учений является укрепление региональной безопасности, содействие многостороннему сотрудничеству, а также демонстрация общих возможностей участников в защите мирового мира, обеспечении безопасности на море и создании морского сообщества с общим будущим, пишет Tasnim.

Военно-морские силы Ирана, России и Китая также проведут тренировки для "обеспечения защиты международной морской торговли, борьбы с пиратством и терроризмом, обмена информацией о морских спасательных операциях и оказании помощи, а также обмена оперативным и тактическим опытом".