Іран, Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання

Навчання матимуть назву "Пояс безпеки-2025", і відбудуться у південно-східному іранському порту Чабахар

Ілюстративне фото (ЕРА)

Росія, Іран і Китай 10 березня розпочинають спільні військово-морські навчання, що цьогоріч пройдуть у південно-східному іранському порту Чабахар. Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.

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За даними журналістів, до маневрів долучаться бойові кораблі й логістичні судна від Росії, Китаю, Військово-морського флоту Ірану та Військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції.

Навчання матимуть назву "Пояс безпеки-2025".

Метою навчань є зміцнення регіональної безпеки, сприяння багатосторонній співпраці, а також "демонстрація спільних можливостей учасників у захисті світового миру, забезпеченні безпеки на морі та створенні морської спільноти зі спільним майбутнім", пише Tasnim.

Військово-морські сили Ірану, Росії та Китаю також проведуть тренування для "забезпечення захисту міжнародної морської торгівлі, боротьби з піратством і тероризмом, обміну інформацією щодо морських рятувальних операцій і надання допомоги, а також обміну оперативним і тактичним досвідом".