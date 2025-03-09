Іран, Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання
Росія, Іран і Китай 10 березня розпочинають спільні військово-морські навчання, що цьогоріч пройдуть у південно-східному іранському порту Чабахар. Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.
За даними журналістів, до маневрів долучаться бойові кораблі й логістичні судна від Росії, Китаю, Військово-морського флоту Ірану та Військово-морського флоту Корпусу вартових ісламської революції.
Навчання матимуть назву "Пояс безпеки-2025".
Метою навчань є зміцнення регіональної безпеки, сприяння багатосторонній співпраці, а також "демонстрація спільних можливостей учасників у захисті світового миру, забезпеченні безпеки на морі та створенні морської спільноти зі спільним майбутнім", пише Tasnim.
Військово-морські сили Ірану, Росії та Китаю також проведуть тренування для "забезпечення захисту міжнародної морської торгівлі, боротьби з піратством і тероризмом, обміну інформацією щодо морських рятувальних операцій і надання допомоги, а також обміну оперативним і тактичним досвідом".
- Два роки тому, з 15 до 19 березня 2023-го, Росія, Іран і Китай теж проводили військово-морські навчання в Оманській затоці.
- У 2024-му навчання проходили в акваторії Аравійського моря.