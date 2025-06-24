Bloomberg змоделював найімовірніший сценарій нападу Росії на НАТО

На думку агенції, якщо Путін атакує Альянс, він, ймовірніше, почне з країн Балтії

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

У випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить вступити у військовий конфлікт із НАТО, ймовірніше, він почне атаку з Литви або відразу всіх трьох країн Балтії. Про це свідчать результати моделювання Bloomberg Economics, заснованого на інтерв'ю з неназваними високопосадовцями уряду США.

Як зазначає агенція, Литва, Латвія та Естонія є єдиними країнами-членами НАТО, які колись безпосередньо керувалися Радянським Союзом і де проживає значна кількість росіян. Вони також мають довгі кордони з Росією та її сателітом Білоруссю.

"Литва, Латвія та Естонія займають особливе місце у спотвореній історичній уяві Путіна. Тому ці країни на північно-східному фланзі НАТО стали б найімовірнішою точкою спалаху", – пише агенція.

Вторгнення може розпочатися з інсценованого інциденту або гібридної атаки на потяг Москва-Калінінград, який проходить через Вільнюс без зупинок. Москва може вигадати привід для його зупинки, а потім ввести війська під приводом захисту російських громадян, що залишилися у країні, фактично вторгнувшись до Литви.

Одночасно із провокаціями у Литві Росія може вчинити напад на Естонію та Латвію, розгорнувши свій флот для встановлення контролю над Балтійським морем та розірвавши сухопутне сполучення балтійських країн з Польщею у Сувалкському коридорі.

В будь-якому разі, за оцінками агенції, війна Росії проти країн Балтії, навіть на початковій стадії, призведе до загибелі багатьох людей і, ймовірно, спричинить потік біженців.

За перший рік такої агресії світове виробництво скоротиться на 1,3% або $1,5 трильйона доларів, що майже дорівнює наслідкам повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім агенція вважає, що російський напад на територію НАТО залишається малоймовірним через те, що Росія наразі "не має для цього можливостей і скоріш за все не хотіла б війни на два фронти".