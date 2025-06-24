Bloomberg смоделировал наиболее вероятный сценарий нападения России на НАТО

По мнению агентства, если Путин атакует Альянс, он, скорее всего, начнет со стран Балтии

Иллюстративное фото: ресурс окупантов

В случае, если российский диктатор Владимир Путин решит вступить в военный конфликт с НАТО, вероятнее всего он начнет атаку с Литвы или сразу всех трех стран Балтии. Об этом свидетельствуют результаты моделирования Bloomberg Economics, основанного на интервью с неназванными чиновниками правительства США.

Как отмечает агентство, Литва, Латвия и Эстония являются единственными странами-членами НАТО, когда-то непосредственно управлявшимися Советским Союзом и где проживает значительное количество россиян. Они также имеют протяженные границы с Россией и ее сателлитом, Беларусью.

"Литва, Латвия и Эстония занимают особое место в искаженном историческом воображении Путина. Поэтому эти страны на северо-восточном фланге НАТО стали бы вероятной точкой вспышки", – пишет агентство.

Вторжение может начаться с инсценированного инцидента или гибридной атаки на поезд Москва-Калининград, проходящий через Вильнюс без остановок. Москва может придумать повод для его остановки, а затем ввести войска под предлогом защиты оставшихся в стране российских граждан, фактически вторгнувшись в Литву.

Одновременно с провокациями в Литве Россия может совершить нападение на Эстонию и Латвию, развернув свой флот для установления контроля над Балтийским морем и разорвав сухопутное сообщение балтийских стран с Польшей в Сувалкском коридоре.

В любом случае, по оценкам агентства, война России против стран Балтии, даже на начальной стадии, приведет к гибели многих людей и, вероятно, повлечет за собой поток беженцев.

За первый год такой агрессии мировое производство сократится на 1,3% или $1,5 триллиона долларов, что почти равняется последствиям полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, агентство считает, что российское нападение на территорию НАТО остается маловероятным из-за того, что Россия пока "не имеет для этого возможностей и скорее всего не хотела бы войны на два фронта".