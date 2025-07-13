FT: США вимагають від Японії та Австралії пояснити їхню роль у випадку війни за Тайвань

Вашингтон тисне на головних союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб ті збільшили витрати на оборону

Тайвань (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

Пентагон тисне на Японію та Австралію, аби вони чітко пояснили, яку роль відіграватимуть, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань, що розчарувало двох найважливіших союзників Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомила газета Financial Times, посилаючись на п’ятьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Останніми місяцями заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі порушував цю тему на зустрічах із представниками оборонних відомств Австралії та Японії.

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Ця ініціатива є його останньою спробою переконати союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні посилити стримування та підготуватися до потенційної війни за Тайвань.

Після публікації FT Колбі написав у соціальній мережі X, що Пентагон впроваджує порядок денний президента США Дональда Трампа щодо "відновлення стримування та досягнення миру через силу". Він сказав, що це включає "заклики до союзників збільшити свої витрати на оборону та інші зусилля, пов’язані з нашою колективною обороною".

Посадовець Пентагону заявив, що "головною темою" переговорів із союзниками було "активізувати та прискорити зусилля щодо посилення стримування збалансованим та справедливим чином".

"Ми не прагнемо війни. Ми також не прагнемо домінувати над самим Китаєм. Ми забезпечуємо, щоб США та їхні союзники мали військову силу для забезпечення дипломатії та гарантування миру", – додав він.

Переговори включають зусилля, спрямовані переконати союзників збільшити витрати на оборону на тлі занепокоєння китайською загрозою щодо Тайваню. Але прохання про зобов'язання, пов'язані з війною за острів, є новою вимогою з боку США.

"З Японією та Австралією ведуться конкретні оперативні плани й навчання, що мають безпосередній стосунок до ситуації на Тайвані. Однак це прохання застало Токіо і Канберру зненацька, оскільки самі США не дають Тайваню гарантій повної відповідальності", – заявив один зі співрозмовників.

Цей поштовх було спрямовано на японських та австралійських посадовців у галузі оборони, а не на вищих посадових осіб. Один зі співрозмовників заявив, що представники Японії, Австралії та інших союзників США "колективно здивувалися".

Міністерство оборони Японії у коментарі FT повідомило, що "важко відповісти на гіпотетичне питання про надзвичайну ситуацію на Тайвані". У відомстві додали, що будь-яка відповідь "здійснюватиметься на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та внутрішнього законодавства".

Посольство Австралії в США не відповіло на запит про коментар.

У матеріалі йдеться, що дебати щодо Тайваню відбуваються на тлі тиску з боку Трампа на Токіо та Канберру збільшити витрати на оборону, що, на думку союзників Колбі, є дуже важливим, враховуючи зростання загрози з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми звертаємося до наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні дуже подібно до того, що президент зробив у Європі, і кажемо, що це середовище загроз. Очевидно, що деякі з цих розмов складні, зокрема щодо витрат на оборону. Але ми вважаємо, що це покращить становище для всіх нас", – сказав один зі співрозмовників серед посадовців США.

Він додав, що Білий дім упевнений, що Японія та Австралія збільшать витрати на оборону швидше, ніж це зробили європейські союзники.