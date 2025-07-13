Війна за Тайвань. Австралія не буде відправляти війська в зону потенційного конфлікту

Пет Конрой (Фото: Willy Kurniawan/EPA)

Австралія не направлятиме війська заздалегідь до зони будь-якого потенційного конфлікту, заявив міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой. Слова посадовця наводить агентство Reuters.

Так Конрой відреагував на повідомлення про те, що Пентагон тиснув на свого союзника в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб той уточнив, яку роль він відіграватиме, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань.

Міністр сказав, що Австралія надає пріоритет своєму суверенітету, і "ми не обговорюємо гіпотетичні ситуації".

"Рішення про відправлення австралійських військ у зону конфлікту ухвалюватиметься чинним урядом, не заздалегідь, а саме чинним урядом", – уточнив Конрой.

Раніше газета Financial Times писала, що Пентагон тисне на Японію й Австралію, аби вони чітко пояснили, яку роль відіграватимуть, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань.

Останніми місяцями заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі порушував цю тему на зустрічах з представниками оборонних відомств обох країн.

У березні Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм". Такі дії Пекін проводить регулярно.

26 травня FT писала, що Китай посилив свою здатність до потенційного нападу на Тайвань завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам і більш боєздатним десантним підрозділам.