Війна за Тайвань. Австралія не буде відправляти війська в зону потенційного конфлікту
Австралія не направлятиме війська заздалегідь до зони будь-якого потенційного конфлікту, заявив міністр оборонної промисловості країни Пет Конрой. Слова посадовця наводить агентство Reuters.
Так Конрой відреагував на повідомлення про те, що Пентагон тиснув на свого союзника в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб той уточнив, яку роль він відіграватиме, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань.
Міністр сказав, що Австралія надає пріоритет своєму суверенітету, і "ми не обговорюємо гіпотетичні ситуації".
"Рішення про відправлення австралійських військ у зону конфлікту ухвалюватиметься чинним урядом, не заздалегідь, а саме чинним урядом", – уточнив Конрой.
Раніше газета Financial Times писала, що Пентагон тисне на Японію й Австралію, аби вони чітко пояснили, яку роль відіграватимуть, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань.
Останніми місяцями заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі порушував цю тему на зустрічах з представниками оборонних відомств обох країн.
- У березні Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм". Такі дії Пекін проводить регулярно.
- 26 травня FT писала, що Китай посилив свою здатність до потенційного нападу на Тайвань завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам і більш боєздатним десантним підрозділам.
Коментарі (0)