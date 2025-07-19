Зеленский: Украина готова не только покупать оружие у США, но и продавать им свое
Украина готова не только покупать оружие у США, но и поставлять технологическое украинское оружие. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он отметил, что есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом, которые надо "реализовать так быстро, как только это возможно". Зеленский подчеркнул, что Украина настроена на максимальную продуктивность по договоренностям о противовоздушной обороне, а также по новому соглашению.
"Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в США технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", – сказал он.
Зеленский также отметил, что чиновники значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. На следующей неделе ожидает подписания дополнительных контрактов
- 18 июля в НАТО рассказали, кто согласился купить оружие США для Украины – в перечне восемь стран, сообщили в пресс-службе Альянса на запрос LIGA.net.
- Австралия передала Украине большинство из 49 танков Abrams, о чем 19 июля сообщило Минобороны страны. За более чем три года была предоставлена помощь на $980 млн.
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