Зеленский: Украина готова не только покупать оружие у США, но и продавать им свое

Президент отметил, что есть договоренности с Трампом, которые необходимо быстро реализовать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готова не только покупать оружие у США, но и поставлять технологическое украинское оружие. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом, которые надо "реализовать так быстро, как только это возможно". Зеленский подчеркнул, что Украина настроена на максимальную продуктивность по договоренностям о противовоздушной обороне, а также по новому соглашению.

"Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в США технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни", – сказал он.

Зеленский также отметил, что чиновники значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. На следующей неделе ожидает подписания дополнительных контрактов