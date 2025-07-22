Україні треба $120 млрд на оборону у 2026-му. Шмигаль сподівається на половину від союзників

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

У 2026 році Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону, і наразі триває робота з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Про це повідомив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль, звертаючись до українських дипломатів під час наради керівників закордонних дипломатичних установ.

Із питання залучення коштів уже ведуться "предметні перемовини" з членами Євросоюзу та НАТО, наголосив Шмигаль.

Очільник оборонного відомства окреслив дипломатам стратегічні цілі та пріоритети оборони, визначені президентом Володимиром Зеленським:

→ Більше української зброї – 50% має закуповуватися в Україні.

→ Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з державою і працювати в Україні.

→ Більше постачань зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус – на нових постачаннях найефективніших засобів захисту неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

→ Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості – зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах", – сказав Шмигаль.

Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі – посилить і партнерів.