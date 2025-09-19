Россия назначила предателя из Харьковской области руководить наступлением на Купянск – ВСУ
Россия назначила бывшего украинского офицера Сергея Стороженко, который родился в Харьковской области и в 2014 году перешел на сторону оккупантов в Крыму, командовать наступлением россиян на Купянском направлении. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Назар Волошин.
По его словам, в российской армии на базе группировки войск "Север" создана группировка войск "Харьков", в состав которой будут входить шестая общевойсковая армия, а также 11-й и 44-й армейские корпуса.
Спикер "Днепра" отметил, что, вероятно, основная задача вновь созданной группировки – вести наступательные действия на территории Харьковской области. Командующим "Харькова" оккупанты назначили генерал-лейтенанта Стороженко. В оккупационной армии, по данным российских пропагандистов, его штатная должность – заместитель командующего Ленинградского военного округа.
Волошин, ссылаясь на данные из открытых источников и информацию российских Z-блогеров и украинских аналитиков, добавил, что главную роль в боевых действиях на Купянском направлении и штурмах Купянска играет шестая общевойсковая армия.
До вторжения она дислоцировалась в Ленинградской области и входила в состав группировки войск "Север". Командует шестой общевойсковой армией именно Стороженко.
Стороженко родом из Харьковской области. Он родился в 1975 году в селе Мурафа Богодуховского района. Члены его семьи живут в Сумах и приграничных районах Харьковской области.
В 2014 году Стороженко командовал 36-й отдельной бригадой береговой обороны Вооруженных Сил Украины, которая базировалась в Перевальном (Крым).
Когда в марте 2014 года российские войска оккупировали полуостров и вошли в Перевальное, Стороженко не выполнил прямой приказ руководства государства защищать воинскую часть и сдал самое многочисленное соединение Крыма оккупантам. Комбриг приказал военнослужащим сложить оружие. Вместо этого личному составу выдали щиты и палки. Верных присяге военных вывели на материковую часть Украины.
Сам Стороженко перешел на службу к россиянам. Он был командиром 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России. После чего его назначили заместителем командующего Тихоокеанского флота России по сухопутным и береговым войскам.
На момент начала полномасштабного вторжения был первым заместителем командующего 35-й общевойсковой армии.
- 29 августа 2025 года Зеленский заявил об успешных поисковых действиях в Купянске, за двое суток уничтожено 30 российских диверсионно-разведывательных групп.
- 3 сентября глава ЦПД опроверг информацию об оккупации половины Купянска.
- 13 сентября в Генштабе сообщали, что выход из трубопровода, который россияне использовали для перемещения личного состава до Купянска, находится под контролем украинских защитников.
