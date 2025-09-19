Россия назначила предателя из Харьковской области руководить наступлением на Купянск – ВСУ

Сергей Стороженко, который в 2014-м перешел на сторону оккупантов в Крыму, возглавил группировку войск "Харьков" российской армии

Сергей Стороженко (Фото: ресурс оккупантов)

Россия назначила бывшего украинского офицера Сергея Стороженко, который родился в Харьковской области и в 2014 году перешел на сторону оккупантов в Крыму, командовать наступлением россиян на Купянском направлении. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Назар Волошин.

По его словам, в российской армии на базе группировки войск "Север" создана группировка войск "Харьков", в состав которой будут входить шестая общевойсковая армия, а также 11-й и 44-й армейские корпуса.

Спикер "Днепра" отметил, что, вероятно, основная задача вновь созданной группировки – вести наступательные действия на территории Харьковской области. Командующим "Харькова" оккупанты назначили генерал-лейтенанта Стороженко. В оккупационной армии, по данным российских пропагандистов, его штатная должность – заместитель командующего Ленинградского военного округа.

Волошин, ссылаясь на данные из открытых источников и информацию российских Z-блогеров и украинских аналитиков, добавил, что главную роль в боевых действиях на Купянском направлении и штурмах Купянска играет шестая общевойсковая армия.

До вторжения она дислоцировалась в Ленинградской области и входила в состав группировки войск "Север". Командует шестой общевойсковой армией именно Стороженко.

Стороженко родом из Харьковской области. Он родился в 1975 году в селе Мурафа Богодуховского района. Члены его семьи живут в Сумах и приграничных районах Харьковской области.

В 2014 году Стороженко командовал 36-й отдельной бригадой береговой обороны Вооруженных Сил Украины, которая базировалась в Перевальном (Крым).

Когда в марте 2014 года российские войска оккупировали полуостров и вошли в Перевальное, Стороженко не выполнил прямой приказ руководства государства защищать воинскую часть и сдал самое многочисленное соединение Крыма оккупантам. Комбриг приказал военнослужащим сложить оружие. Вместо этого личному составу выдали щиты и палки. Верных присяге военных вывели на материковую часть Украины.

Сам Стороженко перешел на службу к россиянам. Он был командиром 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России. После чего его назначили заместителем командующего Тихоокеанского флота России по сухопутным и береговым войскам.

На момент начала полномасштабного вторжения был первым заместителем командующего 35-й общевойсковой армии.