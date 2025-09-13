Россияне использовали трубу, чтобы дойти до Купянска, но выход из нее контролируют ВСУ

В городе проводится контрдиверсионная операция, а вокруг города – поисково-ударные действия

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Выход из трубопровода, который россияне использовали для перемещения личного состава в Купянск Харьковской области, находится под контролем украинских защитников. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, ситуация в городе и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время оккупанты продолжают делать попытки накапливаться на северных окраинах Купянска.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия. С начала операции, за две недели, потери России составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, украинские защитники обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города – еще 128.

Кроме того, оккупанты попадают в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против РФ.

Вечером 12 сентября проект DeepState сообщал, что оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск. Аналитики утверждают, что россияне построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого.

Для передвижения в трубе оккупанты используют специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

Организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги, добавили аналитики.

Карта: DeepState

29 августа 2025 года Зеленский заявил об успешных поисковых действиях в Купянске, за двое суток уничтожено 30 российских диверсионно-разведывательных групп.

3 сентября глава ЦПД опроверг информацию об оккупации половины Купянска.