Росіяни використали трубу, щоб дійти до Куп’янська, але вихід з неї контролюють ЗСУ

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Вихід із трубопроводу, який росіяни використали для переміщення особового складу до Куп’янська Харківської області, перебуває під контролем українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними військових, ситуація у місті та його околицях під контролем ЗСУ. Водночас окупанти продовжують робити спроби накопичуватися на північних околицях Куп’янська.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.

В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста – пошуково-ударні дії. Від початку операції, за два тижні, втрати Росії склали 395 осіб, із них 288 – безповоротні.

На підходах до Куп’янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, українські захисники знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста – ще 128.

Крім того, окупанти потрапляють в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти РФ.

Увечері 12 вересня проєкт DeepState повідомляв, що окупанти через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ. Аналітики стверджують, що росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого.

Для пересування у трубі окупанти використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно чотири доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

Організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці, додали аналітики.

Мапа: DeepState

29 серпня 2025 року Зеленський заявив про успішні пошукові дії в Куп'янську, за дві доби знищено 30 російських диверсійно-розвідувальних груп.

3 вересня глава ЦПД спростував інформацію про окупацію половини Куп’янська.