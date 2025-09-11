У лікарні Харкова помер підліток, який був поранений в області місяць тому
У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі 10 серпня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Хлопець постраждав внаслідок атаки по селу Піщане, після чого його госпіталізували до Харкова в дуже важкому стані. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень.
"Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими", – повідомив Синєгубов.
Як повідомляв Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, хлопець отримав вибухові поранення, зокрема черепно-мозкову травму та забій головного мозку, субдуральний крововилив, поранення голови, шиї та обох рук.
Постраждалого медики забирали не з Піщаного, а із села Грушівка, що на правому березі Осколу, розповів керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Ймовірно, в Грушівку його привезли військові.
- Росіяни набрехали про контроль над половиною Куп’янська. 3 вересня в ЦПД пояснили тактику окупантів.
- 4 вересня Росія вдарила по дорожньо-ремонтній бригаді у Харківській області. Загинули три особи, стільки ж поранені.
Коментарі (0)