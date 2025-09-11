У лікарні Харкова помер підліток, який був поранений в області місяць тому

Хлопець отримав забій головного мозку та численні поранення, він перебував у важкому стані

Швидка допомога (Ілюстративне фото: poltava.to)

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі 10 серпня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Хлопець постраждав внаслідок атаки по селу Піщане, після чого його госпіталізували до Харкова в дуже важкому стані. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень.

"Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими", – повідомив Синєгубов.

Як повідомляв Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, хлопець отримав вибухові поранення, зокрема черепно-мозкову травму та забій головного мозку, субдуральний крововилив, поранення голови, шиї та обох рук.

Постраждалого медики забирали не з Піщаного, а із села Грушівка, що на правому березі Осколу, розповів керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Ймовірно, в Грушівку його привезли військові.

Скриншот мапи deepstate