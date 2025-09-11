В больнице Харькова умер подросток, который был ранен в области месяц назад
В больнице Харькова умер 15-летний парень, который пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе 10 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Парень пострадал в результате атаки по селу Песчаное, после чего его госпитализировали в Харьков в очень тяжелом состоянии. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
"В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", – сообщил Синегубов.
Как сообщал Суспильному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, парень получил взрывные ранения, в частности черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, субдуральное кровоизлияние, ранения головы, шеи и обеих рук.
Пострадавшего медики забирали не из Песчаного, а из села Грушевка, что на правом берегу Оскола, рассказал руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Вероятно, в Грушевку его привезли военные.
- Россияне соврали о контроле над половиной Купянска. 3 сентября в ЦПД объяснили тактику оккупантов.
- 4 сентября Россия ударила по дорожно-ремонтной бригаде в Харьковской области. Погибли три человека, столько же ранены.
Комментарии (0)