В больнице Харькова умер подросток, который был ранен в области месяц назад

Парень получил ушиб головного мозга и многочисленные ранения, он находился в тяжелом состоянии

Скорая помощь (Иллюстративное фото: poltava.to)

В больнице Харькова умер 15-летний парень, который пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе 10 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Парень пострадал в результате атаки по селу Песчаное, после чего его госпитализировали в Харьков в очень тяжелом состоянии. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

"В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", – сообщил Синегубов.

Как сообщал Суспильному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, парень получил взрывные ранения, в частности черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, субдуральное кровоизлияние, ранения головы, шеи и обеих рук.

Пострадавшего медики забирали не из Песчаного, а из села Грушевка, что на правом берегу Оскола, рассказал руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Вероятно, в Грушевку его привезли военные.

Скриншот карты deepstate