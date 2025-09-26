В Купянске остается более 800 человек, но гуманитарку завозить не будут – глава РВА
В Купянске Харьковской области ситуация остается тяжелой, гуманитарную помощь туда завозить уже не будут. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник районной военной администрации Андрей Канашевич.
По его словам, приоритет сейчас – это эвакуация местных, которых в Купянске остается около 870 человек. Но есть районы города, из которых эвакуация уже невозможна из-за "большой опасности".
"Что касается выезда из Купянска в направлении Харькова, то такая возможность еще есть. Привлекаем полицейских, спасателей и даже волонтерские группы для быстрой и своевременной обработки заявок на эвакуацию", – сказал Канашевич.
На вопрос о том, завозят ли тем, кто остается в городе еду и другие гуманитарные грузы, председатель РВА ответил отрицательно. Это рискованно, по его словам.
"В Купянск – нет, никто этого делать не будет, потому что это очень большой риск. Об этом даже речь не идет. Единственное – это только эвакуация", – подчеркнул Канашевич.
