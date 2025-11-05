Штурмовики "Скелі" встановили прапор на міськраді Покровська. Будівля під контролем ЗСУ – відео

Будівля міськради Покровська була зачищена від російських солдатів, у місто заводять підрозділи Сил оборони

Прапор України на міськраді Покровська (скриншот відео)

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Подробиці розповіли в полку та показали відео роботи.

За словами військових, росіяни поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради. Однак бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули український прапор.

Операція здійснювалася у два етапи: спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху. Після чого військові узялися за реалізацію плану.

Автівка військових була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в місто. Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові. Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.

"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", – розповіли в полку.

За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю". В місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.