Штурмовики "Скелі" встановили прапор на міськраді Покровська. Будівля під контролем ЗСУ – відео
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Подробиці розповіли в полку та показали відео роботи.
За словами військових, росіяни поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради. Однак бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули український прапор.
Операція здійснювалася у два етапи: спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху. Після чого військові узялися за реалізацію плану.
Автівка військових була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в місто. Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові. Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.
"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", – розповіли в полку.
За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю". В місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.
- 31 жовтня стало відомо, що ГУР почало десантну операцію в районах Покровська. Нею керує особисто Буданов.
- Сирський наголосив, що росіяни не оточили й не блокували Покровськ.
- 3 листопада у Покровську тривало зачищення від росіян. На півночі міста вдалось зупинити розширення присутності росіян і не допустити перерізання дороги.
- 4 листопада у ЗСУ заявили, що оточення Покровська немає, логістика ускладнена, але забезпечується.
