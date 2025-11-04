Оточення Покровська немає, логістика ускладнена, але забезпечується – ЗСУ

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати російські ДРГ, які потрапили до міста

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Оточення Покровська Донецької області немає, хоча логістика ускладнена. Про це повідомило угруповання військ "Схід", коментуючи ситуацію в місті станом на вечір вівторка, 4 листопада.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій. Станом на 19:00 українські захисники вже зупинили 23 атаки.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх підрозділів Сил безпеки та оборони.

"Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується", – запевнили в ЗСУ.

Тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських диверсійно-розвідувальних груп. Залучені оператори Сил безпілотних систем, штурмові підрозділи.

Також у місті працюють групи Сил спеціальних операцій, Військова служба правопорядку, Служба безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

31 жовтня стало відомо, що ГУР почало десантну операцію в районах Покровська. Нею керує особисто Буданов.

1 листопада російське Міноборони заявило, що у районі Покровська нібито було зірвано спробу десанту спецпризначенців ГУР. Однак це фейк і чергова російська провокація.

Сирський наголосив, що росіяни не оточили й не блокували Покровськ.

3 листопада у Покровську тривало зачищення від росіян. На півночі міста вдалось зупинити розширення присутності росіян і не допустити перерізання дороги.