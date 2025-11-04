ГУР показало відео операції в Покровську, до спецпризначенців пробились додаткові сили

У Покровську Донецької області "Спецпідрозділ Тимура" Головного управління розвідки Міноборони отримав підсилення та продовжує оборонну операцію. Про це повідомило ГУР і показало унікальні кадри бойової роботи у місті.

"Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу", – повідомила розвідка.

Так, в одному з важливих з погляду фронтової логістики районів Покровська триває операція українських сил, точаться запеклі бої з окупантами.

Спецпризначенці намагаються ліквідувати спроби ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР, однак задля безпеки особового складу деталі операцій не розкривають.

Фото: ГУР