ГУР показало відео операції в Покровську, до спецпризначенців пробились додаткові сили
У Покровську Донецької області "Спецпідрозділ Тимура" Головного управління розвідки Міноборони отримав підсилення та продовжує оборонну операцію. Про це повідомило ГУР і показало унікальні кадри бойової роботи у місті.
"Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу", – повідомила розвідка.
Так, в одному з важливих з погляду фронтової логістики районів Покровська триває операція українських сил, точаться запеклі бої з окупантами.
Спецпризначенці намагаються ліквідувати спроби ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.
Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР, однак задля безпеки особового складу деталі операцій не розкривають.
- 31 жовтня стало відомо, що ГУР почало десантну операцію в районах Покровська. Нею керує особисто Буданов.
- 1 листопада російське Міноборони заявило, що у районі Покровська нібито було зірвано спробу десанту спецпризначенців ГУР. Однак це фейк і чергова російська провокація.
- Сирський наголосив, що росіяни не оточили й не блокували Покровськ. До знищення та витіснення окупантів з міста залучено спецпризначенців.
- 3 листопада у Покровську тривало зачищення від росіян. На півночі міста вдалось зупинити розширення присутності росіян і не допустити перерізання дороги.
