Розвідка почала штурмову операцію в Покровську. Керує особисто Буданов – Суспільне

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Головне управління розвідки почало десантну операцію в районах Покровська, які Росія оголосила "підконтрольними". Діями керує особисто керівник ГУР Кирило Буданов, повідомляє Суспільне з посиланням на співрозмовників у Силах оборони.

Десантну операцію проводять авіація воєнної розвідки та її спецпідрозділи, залучені кілька вертольотів. Штурмовики увійшли до тих районів Покровська, які раніше російські генерали оголосили "захопленими".

За словами співрозмовників, ці райони вважаються стратегічно важливими для логістики українських військових. Буданов нібито перебуває на місці та особисто керує перебігом операції.

Перед цим журналіст The Economist Олівер Карол опублікував відео, на якому, як він зазначив, зафіксований нібито момент десантування українських спецпризначенців. Ймовірна мета операції – відновити роботу ключових логістичних ліній.

Однак він підкреслив, що не зміг перевірити правдивість цих кадрів, та попросив ставитися до них критично.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025