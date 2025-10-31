Зеленський: Сьогодні немає оточення у Покровську, наші сили контролюють ситуацію

Президент визнав, що росіяни є в Покровську, але Сили оборони їх знищують

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіянам не вдалося оточити українські сили в Покровську Донецької області, але ситуація в місті складна. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що в Україні, Росії, Європі та США різні карти реальних бойових дій.

"І в якийсь момент ми все це узгоджуємо, розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є ті чи інші маніпуляції", – констатував президент.

Зеленський зазначив, що ситуація в Покровську складна. Окупанти зосередили на цьому напрямку близько 170 000 особового складу.

Станом на ранок п’ятниці змін у Покровську немає. У місті є окупанти, однак Сили оборони їх знищують.

"Йде серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ, наш Покровськ взяти. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп’янськ. Вони розуміють, що Куп’янськ програють", – наголосив глава держави.

Президент уточнив, що оточення Сил оборони у місті немає, захисники контролюють ситуацію.

"Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом", – сказав Зеленський.

29 жовтня десантники повідомляли, що Росія залучила близько 11 000 загарбників для оточення Покровської агломерації.

30 жовтня в ДШВ повідомляли, що росіяни не закріплюються в районах Покровська, а періодично переміщуються, зокрема переодягаючись у цивільний одяг.