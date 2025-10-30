Росіяни не закріплюються у районах Покровська Донецької області, а періодично переміщуються, також і перевдягаючись у цивільний одяг. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у дописі про ситуацію у місті й сусідньому Мирнограді станом на 11:00 30 жовтня.

"Сили оборони продовжують операцію з протидії окупантам, яким вдалося інфільтруватися й накопичитися в Покровську. Продовжуємо нарощувати сили та засоби для пошуку і знищення противника. Зокрема, збільшується кількість засобів безпілотних систем", – йдеться у публікації.

У корпусі повідомили, що загалом за 29 жовтня українські захисники знищили у Покровську 13 окупантів – чотирьох з них біля стели на в'їзді до міста у північно-західній частині населеного пункту.

Напередодні український OSINT-проєкт Deepstate опублікував відео зі знищенням за допомогою дрона російського прапора на цій стелі вранці 29 числа (у дописі нижче нецензурна лексика, 18+). За даними аналітиків, ураження здійснила 414-та окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра".

У 7 корпусі зазначили, що впродовж останніх днів робота зі знищення окупантів була ускладнена через несприятливі погодні умови – так, туман і дощ знижували ефективність розвідки з повітря.

Також у з'єднанні повідомили, що після тривалої тиші загарбники відновили на Покровському напрямку "тактику флагоштоків" – встановлення своїх прапорів з поширенням відповідних відео у соцмережах: "Застосування цього примітивного інструменту ІПСО [інформаційно-психологічних операцій] разом з неправдивими заявами про оточення міста з боку ворожих політичних елементів – лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне".

"Окупанти не закріплюються в районах міста Покровськ, а періодично переміщуються. Зокрема, переодягаючись у цивільний одяг", – додали військові.

За їх словами, логістика у Покровську ускладнена через наявність у небі значної кількості російських FPV-безпілотників, однак вона можлива.

Окрім цього, загарбники активні і в районі Мирнограду – якщо у Покровську РФ атакує переважно піхотою, то біля Мирнограда використовує як інфільтрацію на декількох напрямках оборони, так і відкрите застосування бронетехніки, пояснили у 7 корпусі.

"Днями росіяни здійснили черговий механізований штурм. Протягом ворожої атаки наші військові знищили п'ять одиниць бронетехніки, два автомобілі та щонайменше 14 окупантів. Вісім з них – на околицях Мирнограду. Сили оборони продовжують роботу з виявлення та знищення залишків окупантів", – підсумували захисники.

Тим часом Deepstate 29 жовтня зафіксував просування окупантів під Покровськом і збільшення сірої зони у місті й поряд з ним. Зміни на мапі проєкту з'являються з затримкою.

Мапа Deepstate станом на 28 жовтня 2025 року

Мапа: Deepstate

