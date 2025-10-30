Россияне не закрепляются в районах Покровска Донецкой области, а периодически перемещаются, в том числе переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом написал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в сообщении о ситуации в городе и соседнем Мирнограде по состоянию на 11:00 30 октября.

"Силы обороны продолжают операцию по противодействию оккупантам, которым удалось инфильтроваться и накопиться в Покровске. Продолжаем наращивать силы и средства для поиска и уничтожения противника. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем", – говорится в публикации.

В корпусе сообщили, что всего за 29 октября украинские защитники уничтожили в Покровске 13 оккупантов – четырех из них у стелы на въезде в город в северо-западной части населенного пункта.

Накануне украинский OSINT-проект Deepstate опубликовал видео с уничтожением с помощью дрона российского флага на этой стеле утром 29 числа (в заметке ниже нецензурная лексика, 18+). За данные аналитиков, поражение осуществила 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птахи Мадяра".

В 7 корпусе отметили, что в течение последних дней работа по уничтожению оккупантов была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий – так, туман и дождь снижали эффективность разведки с воздуха.

Также в соединении сообщили, что после длительной тишины захватчики возобновили на Покровском направлении "тактику флагоштоков" – установление своих флагов с распространением соответствующих видео в соцсетях: "Применение этого примитивного инструмента ИПСО [информационно-психологических операций] вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны враждебных политических элементов – лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное".

"Оккупанты не закрепляются в районах города Покровск, а периодически перемещаются. В частности, переодеваясь в гражданскую одежду", – добавили военные.

По их словам, логистика в Покровске затруднена из-за наличия в небе значительного количества российских FPV-беспилотников, однако она возможна.

Кроме этого, захватчики активны и в районе Мирнограда – если в Покровске РФ атакует преимущественно пехотой, то возле Мирнограда использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники, пояснили в 7 корпусе.

"На днях россияне осуществили очередной механизированный штурм. В течение вражеской атаки наши военные уничтожили пять единиц бронетехники, два автомобиля и по меньшей мере 14 оккупантов. Восемь из них – в окрестностях Мирнограда. Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов", – подытожили защитники.

Между тем Deepstate 29 октября зафиксировал продвижение оккупантов под Покровском и увеличение серой зоны в городе и рядом с ним. Изменения на карте проекта появляются с задержкой.

Карта Deepstate по состоянию на 28 октября 2025 года

Карта: Deepstate

